У футболиста "Порту" обнаружили 4 даты рождения. Теперь с ним не хотят продлевать контракт

Центральный защитник "Порту" Шансель Мбемба снова попал в скандал со странными данными в свидетельстве о рождении, сообщает Eurosport.

В 2015 году ФИФА обратила внимание на дату появления Мбемба на свет при переходе из "Андерлехта" в "Ньюкасл". На лицензии футболиста, полученной в Конго, указано, что Шансель родился 8 августа 1988 года. При трансфере в Бельгию центрбеку скостили сразу шесть лет - дата изменилась на 8 августа 1994-го.

При этом в официальных бумагах, которые Федерация футбола Конго передает в континентальную федерацию, говорится о третьей дате рождения игрока - 8 августа 1991 года. Теперь источники A Bola передали, что игрок поделился с друзьями четвертыми данными? что появился на свет в 1990 году.

На сайте "Порту" и УЕФА стоит вторая дата - 8 августа 1994 года. В A Bola добавили, что теперь руководство португальского клуба не хочет продлевать контракт с Мбемба. Соглашение Шанселя заканчивается в июне 2022 года.





