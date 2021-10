Футболист забил "ударом скорпиона" гол года

Нападающий "Гронингена" Сирил Нгонге отметился красивым голом в матче чемпионата Нидерландов по футболу против "АЗ Алкмара".

21-летний бельгиец откликнулся на навес с левого фланга и "ударом скорпиона" переправил мяч в девятку ворот соперники, открыв счет в матче.

По мнению болельщиков, удар от Нгонге должен претендовать на награду имени Ференца Пушкаша как лучший гол года.

Сам матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Гронингена".

Sometimes there's nothing you can do but stand & applaud. Puskás Award worthy + strong early contender for goal of the season: Groningen forward Cyril Ngonge with this outrageous scorpion kick against AZ (reaction by Michael de Leeuw, wearing number eight, sums it up perfectly). pic.twitter.com/8whJUVauma