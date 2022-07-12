Футболист забил со своей половины поля и установил рекорд

Эквадорский футболист Фернандо Гайбор, выступающий за "Индепендьенте дель Валье", забил ударом со своей половины поля и установил рекорд.

30-летний хавбек отличился на 94-й минуте в матче чемпионата страны с клубом "Кумбая" (2:0). Гайбор увидел, что голкипер соперника далеко вышел из ворот, и решил пробить со своей половины поля.

По данным Opta, гол был забит с 70,9 метра. Это новый рекорд эквадорского футбола.