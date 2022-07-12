Футболист забил со своей половины поля и установил рекорд

Эквадорский футболист Фернандо Гайбор, выступающий за "Индепендьенте дель Валье", забил ударом со своей половины поля и установил рекорд.
30-летний хавбек отличился на 94-й минуте в матче чемпионата страны с клубом "Кумбая" (2:0). Гайбор увидел, что голкипер соперника далеко вышел из ворот, и решил пробить со своей половины поля.
По данным Opta, гол был забит с 70,9 метра. Это новый рекорд эквадорского футбола.
Señoras y señores, con ustedes, Fernando Gaibor para Independiente del Valle ante Cumbayá en la liga de Ecuador 🇪🇨.pic.twitter.com/mmVPbJY4rj— VarskySports (@VarskySports) July 11, 2022
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