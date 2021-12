Футболист умер во время матча. Известна причина

Футболист алжирского клуба "Саида" Софьян Лукар умер после сердечного приступа, который у него случился во время матча второго дивизиона чемпионата страны. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPRO).

В ходе матча, в котором встречались "Саида" и "Оран", 28-летний игрок столкнулся с вратарем своей команды. После оказания медицинской помощи Лукар вернулся на поле, но через десять минут он упал на газон из-за сердечного приступа.

Лукар срочно покинул стадион. Но по дороге в больницу он умер в машине скорой помощи от остановки сердца.

FIFPRO sends its deepest condolences to the family, friends and teammates of 28-year-old Algerian footballer Sofiane Loukar, who tragically passed away today after suffering an injury playing for MC Saida. pic.twitter.com/HKTyKO9gsN