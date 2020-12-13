Футболист сборной ЮАР погиб в результате ДТП в возрасте 25 лет

Защитник сборной ЮАР по футболу Мотджека Мадиша скончался в результате ДТП в возрасте 25 лет, сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на страницу профсоюза игроков ЮАР (SAFPU) в твиттер.

"Наши соболезнования его семье, друзьям и футбольному сообществу", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание kickoff.com, Мадиша попал в ДТП в городе Кемптон-Парк (пригород Йоханнесбурга) вечером в субботу после празднований, посвященных 50-летию клуба "Мамелоди Сандаунз", за который он выступал.

Ранее Мадиша играл за другой южноафриканский клуб - "Хайлендс Парк", за национальную команду дебютировал в 2018 году.

В ноябре экс-игрок сборной ЮАР Анеле Нгцонгца погиб в автокатастрофе на 34-м году жизни.