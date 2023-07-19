Футболист избил судью во время матча и покончил жизнь самоубийством

В Аргентине футболист-любитель был найден мертвым с огнестрельным ранением в голову после того, как ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство. Причина - нападение на судью во время матча, сообщает Sport24.ru.

24-летний Уильямс Александр Тапон жестоко избил арбитра во время матча любительского турнира, нанеся ему несколько сильных ударов. Инцидент попал на видео и распространился в соцсетях и СМИ.

Судье потребовалась госпитализация, а игроку были предъявлены обвинения в предумышленной попытке убийство при отягчающих обстоятельствах в ходе спортивного мероприятия, за что предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Спустя несколько дней после произошедшего полиция Буэнос-Айреса сообщила, что тело Тапона было найдено возле железнодорожной станции, в нескольких кварталах от его дома в пригороде к югу от столицы Аргентины. Жена футболиста сообщила, что он покончил жизнь самоубийством. У него остались двое маленьких детей.

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