Формат держится в секрете. "Реал", "Барселона" и "Ювентус" придумали новый турнир вместо Лиги чемпионов

Мадридский "Реал", "Барселона" и "Ювентус" все еще не отказались от идеи создать новый турнир в замену Лиге чемпионов, сообщает The Telegraph.

В 2021 году они уже пытались запустить Суперлигу, но тогда из этой идеи ничего не вышло. На этот раз они связались уже более чем с 50 клубами.

Формат предлагаемой новой Суперлиги держится в секрете. Пока известно, что участие в ней будут принимать 60–80 команд без постоянных участников с минимум 14 встречами за сезон, они будут разделены на дивизионы.

Также отмечается, что идея проекта возникла из-за столкновения европейских клубов с финансовыми проблемами.

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