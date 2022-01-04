ФИФА назвала тройку претендентов за самый красивый гол года

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила трех претендентов на премию имени Ференца Пушкаша, вручаемую за самый красивый гол года, сообщается на официальном сайте организации.

На награду претендуют аргентинец Эрик Ламела, выступавший в прошедшем сезоне на "Тоттенхэм", и его гол в ворота "Арсенала" в матче чемпионата Англии 14 марта, чех Патрик Шик, забивший сборной Шотландии 14 июня на чемпионате Европы-2020, и иранец Мехди Тареми из португальского "Порту", отличивший в матче Лиги чемпионов против английского "Челси" 13 апреля.

Финалисты в остальных номинациях будут объявлены позднее. Церемония награждения пройдет в Цюрихе 17 января.

Действующим обладателем награды является кореец Сон Хын Мин из "Тоттенхема" за гол в ворота "Бернли" в матче чемпионата Англии.