ФИФА назвала тройку претендентов на награду "Лучший игрок года"

За титул игрока года по версии ФИФА
поспорят капитан "Барселоны" Лионель Месси
, лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду
и форвард "Баварии" Роберт Левандовски
, сообщает Eurosport
.
Церемония The Best-2020 состоится 17 декабря и пройдет в онлайн-формате из-за сложной эпидемиологической обстановки.
Голосование за лучших игроков стартовало 25 ноября и завершилось 9 декабря.
За звание лучшего коуча поспорят Марсело Бьельса ("Лидс"), Ханси Флик ("Бавария") и Юрген Клопп ("Ливерпуль"). Лучшего вратаря выявят Ян Облак ("Атлетико"), Алиссон ("Ливерпуль") и Мануэль Нойер ("Бавария").
В 2019 году футболистом года был признан Месси.
Награда ФИФА отличается от приза France Football "Золотой мяч". В 2020 году журнал решил не выбирать лучшего.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне