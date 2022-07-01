Фанат предъявил Мбаппе за "дорогую стоимость" в FIFA 22

Нападающий "Пари-Сен-Жермена" Килиан Мбаппе устроил раздачу автографов по время отпуска, передает "Чемпионат".

Футболист подписывал для фанатов диски с игрой FIFA 22. Один из болельщиков поинтересовался у него, играет ли он в Ultimate Team, на что француз ответил положительно. Затем фанат заявил следующее: "Говорят, Килиан Мбаппе слишком дорого стоит в FIFA 22". Данную фразу Мбаппе воспринял с улыбкой.

Напомним, что в мае Мбаппе подписал с ПСЖ, за который он выступает с 2017 года, новый трехлетний контракт.