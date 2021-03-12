В Европе высказались об уходе футболиста сборной Казахстана в другой клуб

Директор брестского "Динамо" Эрнест Николайчук в интервью Sport Arena рассказал, почему казахстанский футболист Владислав Васильев не остался в команде и перешел в "Энергетик-БГУ", другой белорусский клуб, за который выступал в период 2018-2019 годов.

- Для многих стало неожиданным, что Владислав Васильев продолжит карьеру в "Энергетике-БГУ", хотя он сам говорил, что останется в Бресте. Что произошло?

- Подобные ситуации случаются в профессиональном футболе. Не всегда желания и возможности футболиста совпадают с клубными. Не скрою, что мы рассчитывали на Влада. К тому же он сам очень хотел продолжить карьеру в брестском "Динамо", но как есть, так есть.

В прошлом году Васильев выступал в брестском "Рухе", в рядах которого стал лучшим игроком в команде по системе "гол+пас" (8+6) и десятым в чемпионате по этому показателю.

В октябре дебютировал в сборной Казахстана - в Минске в игре против белорусов в Лиге наций.

Зимой ходили слухи о его возвращении на родину, но игрок принял решение продолжить карьеру в Беларуси.

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