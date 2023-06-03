Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Комментарии

ESPN удалил публикацию с прощальными словами Месси

ESPN удалил публикацию с прощальными словами Месси
©ПСЖ

Твиттер-аккаунт ESPN Fútbol Argentina первым опубликовал слова нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси об уходе из ПСЖ, а затем удалил свой пост, передает "Чемпионат".

В публикации была приведена цитата, якобы принадлежащая футболисту. Аргентинец попрощался с ПСЖ, поблагодарив клуб за возможность игры за него. Эти слова стали цитировать СМИ по всему миру.

Пока неизвестно, был ли опубликован этот пост по ошибке или аккаунт телеканала был взломан. 

Пока ПСЖ и Месси не объявляли о расставании. Контракт действует до конца июня. 

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Месси Лионель Аргентина ПСЖ

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 20:26
Мировой футбол
©ПСЖ ESPN удалил публикацию с прощальными словами Месси
Сегодня , 15:30
Мировой футбол
©instagram.com/alnassr Звездный напарник Роналду по "Реалу" получил выгодное предложение из Саудовской Аравии
Сегодня , 08:56
Мировой футбол
©arisfc.com "Когда я еще в "Кайрате" был". Шпилевский вспомнил о большом предложении из России
Вчера , 20:43
Мировой футбол
©twitter.com/KMbappe Мбаппе? Названы фавориты в борьбе за "Золотой мяч"
Вчера , 18:29
Мировой футбол
©twitter.com/ErlingHaaland Назван лучший игрок сезона
Вчера , 17:00
Мировой футбол
©instagram.com/cristiano/ Команды Месси и Роналду проведут матч
Вчера , 13:32
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi Хави рассказал, когда Месси определится с новым клубом
Вчера , 13:04
Мировой футбол
©instagram.com/kvara7 Фанатам "Наполи" сообщили хорошую новость
Вчера , 11:45
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср" Криштиану Роналду высказался о сезоне без трофеев
Вчера , 11:00
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср" Роналду обратился к болельщикам в Саудовской Аравии
Вчера , 10:16
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi Клуб Бекхэма сделал предложение Месси: известны финансовые детали контракта
Вчера , 09:18
Мировой футбол
©planetsport.com Проявляющий интерес к Месси "Интер Майами" уволил главного тренера
Вчера , 08:33
Мировой футбол
©instagram.com/cristiano Криштиану Роналду прояснил свое будущее
Вчера , 08:15
Мировой футбол
©vokrugsveta.ru Определились все пары 1/4 финала МЧМ-2023 по футболу
Вчера , 07:36
Мировой футбол
©instagram.com/karimbenzema Бензема все переиграл и принял новое решение о своей карьере
1 июня, 21:56
Мировой футбол
©instagram.com/lukamodric10 Появился инсайд о Луке Модриче. Хорвата отправляли в Саудовскую Аравию
1 июня, 21:32
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi Отец Месси определился с клубом для своего сына
1 июня, 20:49
Мировой футбол
©instagram.com/karimbenzema Бензема принял судьбоносное решение о своем будущем
1 июня, 20:16
Мировой футбол
©ajax.nl "Аякс" уволил главного тренера после непопадания в Лигу чемпионов
1 июня, 18:29
Мировой футбол
©instagram.com/lukamodric10 Предложение на 120 миллионов евро может решить судьбу Модрича в "Реале" 
1 июня, 17:55
Мировой футбол
©twitter.com/fabrizioromano Тренер ПСЖ сделал заявление о будущем Месси
1 июня, 17:25
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср" Стало известно, почему Роналду пропустил последний матч "Аль-Насра" в сезоне
1 июня, 10:59
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср" Стало известно место Роналду в списке бомбардиров в Саудовской Аравии
1 июня, 00:00
Мировой футбол
©twitter.com/AlNassrFC Роналду оказался вне заявки на последний матч "Аль-Насра" в сезоне
31 мая, 22:25
Мировой футбол
©twitter.com/TeamMessi В Федерации футбола Саудовской Аравии высказались о потенциальном трансфере Месси
31 мая, 14:52
Мировой футбол
©instagram.com/jpcancelo "Манчестер Сити" заблокировал трансфер защитника в "Барселону"
31 мая, 14:33
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср" Назван похожий на Роналду футболист
31 мая, 08:58
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi Месси занервничал из-за "Барселоны". Его отец позвонил в Ла Лигу
31 мая, 08:14
Мировой футбол
©fifa.com Узбекистан пропустил гол на 97-й минуте и остался без 1/4 финала МЧМ по футболу
30 мая, 17:13
Мировой футбол
©ФК "Манчестер Сити" Назван лучший трансфер сезона в футболе

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus