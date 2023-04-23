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"Эпоха Месси и Роналду подошла к концу". Руни назвал лучшего игрока в мире прямо сейчас

"Эпоха Месси и Роналду подошла к концу". Руни назвал лучшего игрока в мире прямо сейчас
©instagram.com/waynerooney

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни считает, что норвежский форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд заслуживает награды "Золотой мяч". По его мнению, эпоха Лионеля Месси и Криштиану Роналду подошла к концу, передают Vesti.kz.

Руни сейчас является главным тренером "Ди-Си Юнайтед".

"Эрлинг Холанд - лучший футболист в мире на данный момент, - написал Руни в своей колонке для The Times. - Лионель Месси - величайший, но в данный момент никто не играет лучше Холанда, от игры которого захватывает дух.

У нас была эпоха Лионеля Месси и Криштиану Роналду, теперь пришло его время, эпоха Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе. Когда рядом есть такой талант, как он (Холанд), нужно просто наслаждаться этим, даже если он носит футболку "Манчестер Сити".

Ожидается, что Месси выиграет "Золотой мяч" в рекордный, восьмой раз, но Холанд заслуживает этого больше в глазах Руни.

"Если говорить о том, кто выиграет "Золотой мяч", то это должен быть он, при условии, что Холанд сохранит свою нынешнюю форму. А почему бы и нет? 224 гола в 264 играх - показатель игрока, чьи стандарты не снижаются", - считает Руни.

Отметим, что Холанд связан контрактом с "Манчестер Сити" до 2027 года. Но "Реал" надеется его подписать в 2024 году.

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Метки:
Руни Уэйн Холанд Эрлинг Месси Лионель Роналду Криштиану ПСЖ Манчестер Сити

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