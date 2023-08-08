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Экс-тренер "Кайрата" возглавил европейскую сборную

Экс-тренер "Кайрата" возглавил европейскую сборную
©instagram.com/carlosalosferrer

Испанский специалист Карлос Алос Феррер, известный казахстанским болельщикам по работе в "Кайрате", возглавил сборную Беларуси по футболу. Об этом сообщает телеграм-канал "Белорусский Футбол".

По данным источника, 48-летний Феррер подписал контракт до конца 2024 года с возможностью продления. В эти минуты проходит презентация испанского тренера.

Перед этим назначением Феррер возглавляет сборную Руанды, а еще работал в клубах Кипра, Польши, Марокко, Катара и Гонконга. В 2011-2014 годах он тренировал юниорскую команду "Барселоны" (U-19), а вместе с "Кайратом" выигрывал Кубок Казахстана в 2017-м. Алматинский клуб испанец возглавлял в период 2017-2018 годов, а с 2015 по 2017 год был у руля сборной Казахстана до 17 лет.

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Метки:
Феррер Карлос Кайрат ФК Беларусь

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