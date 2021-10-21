Экс-лидер "Кайрата" забил прямым ударом с углового за новый клуб

Экс-лидер "Кайрата" бразильский полузащитник Исаэль отметился красивым голом за новый клуб - катарский "Умм-Салал", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Хавбек забил прямым ударом с углового, сократив отставание до 1:2. Для Исаэля этот мяч стал вторым в составе "Умм-Салала", куда он перешел летом из венгерского "Ференцвароша". За это время он успел провести пять матчей в чемпионате страны.

Сам матч завершился со счетом 2:2.

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До "Ференцвароша", за который Исаэль выступал с 2019 года, бразилец на протяжении пяти сезонов играл за "Кайрат". Всего на его счету 155 матчей, 38 мячей и 55 результативных передач в составе алматинского клуба. Исаэль четыре раза становился серебряным и один раз бронзовым призером чемпионата Казахстана, а также дважды выигрывал Кубок страны и один раз - Суперкубок.

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