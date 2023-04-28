Экс-лидер "Астаны" выступает в одном чемпионате с Роналду и забил гол на 21-й секунде матча

Бывший футболист "Астаны" Педро Эуженио отметился голом за "Аль-Адалу" в рамках 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии, передают Vesti.kz.

Случилось это в домашнем матче с "Аль-Таавуном" (2:1). Эуженио открыл счет уже на 21-й секунде. Преимущество хозяев на 40-й минуте закрепил Давид Тиянич. У гостей на 51-й минуте один мяч отыграл Сумайхан Аль-Набит. А на 71-й Альваро Медран не реализовал пенальти и тем самым упустил возможность спасти свою команду от выездного поражения.

После этой игры "Аль-Адала", набрав 21 очко, находится на 14-м месте из 16, тогда как "Аль-Таавун" (37) располагается на шестой строчке в таблице.

Эуженио перешел в "Аль-Адалу" в начале этого года. Кроме "Астаны", в Казахстане играл за "Тараз" и "Жетысу". За нынешний клуб провел восемь матчей в чемпионате и забил два гола.

Напомним, что в Саудовской Аравии выступает звездный португалец Криштиану Роналду, его "Аль-Наср" (53) идет на втором месте.

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