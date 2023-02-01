Экс-игрок сборной Казахстана отметился голом в матче за европейский клуб

Бывший футболист сборной Казахстана Александр Меркель отличился в матче за турецкий "Газиантеп", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его клуб во встрече 22-го тура Турецкой Суперлиги принимал "Хатайспор". гости вышли вперед на 27-й минуте благодаря голу Аюба Эль Кааби.

Газиантеп отыгрался на 38-й минуте благодаря голу Марко Евтовича. На 56-й и 77-й минутах Лазар Маркович оформил дубль, позволив "Газиантепу" совершить камбэк - 3:1.

На 88-й минуте Меркель установил окончательный результат - 4:1.

В чемпионате Турции в текущем сезоне Меркель сыграл 14 матчей, в которых забил два гола и сделал один ассист. "Газиантеп" занимает девятое место.

Напомним, Меркель ранее выступал за такие клубы, как "Аль-Фейсали" (Саудовская Аравия), "Хераклес" (Голландия), "Адмира Ваккер" (Австрия), "Бохум" (Германия), "Грассхоппер" (Швейцария), "Пиза", "Удинезе", "Милан", "Дженоа" (все - Италия).

За сборную Казахстана провел три матча.

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