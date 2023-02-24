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Экс-игрок "Милана" и сборной Казахстана нашел новый клуб

Экс-игрок "Милана" и сборной Казахстана нашел новый клуб
©twitter.com/amerkel52

Экс-игрок сборной Казахстана по футболу Александр Меркель продолжит карьеру в турецком клубе "Сакарьяспор", сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации твиттер-аккаунта Süper Lig Yolu TV "Сакарьяспор", выступающий в первой лиге чемпионата Турции провел переговоры с Меркелем. И он близок к переходу в этот клуб.

Отметим, что нынешний клуб бывшего игрока сборной Казахстана "Газиантеп" снялся с турецкой Суперлиги. Одноименный город где базируется команда серьезно пострадал из-за разрушительного землетрясения, которое произошло на юго-востоке страны 6 февраля.

Добавим, что "Газиантеп" разрешил всем своим игрокам перейти в аренду до окончания текущего сезона.

Ранее Меркель выступал за "Аль-Фейсали" (Саудовская Аравия), "Хераклес" (Голландия), "Адмира Ваккер" (Австрия), "Бохум" (Германия), "Грассхоппер" (Швейцария), "Пиза", "Удинезе", "Милан", "Дженоа" (все - Италия). В составе сборной Казахстана полузащитник провел три матча.

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Метки:
Меркель Александр Турция Землетрясение

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