Экс-игрок "Кайрата" продолжит карьеру в европейском клубе

Бывший полузащитник алматинского "Кайрата" Гулжигит Алыкулов в ближайшее время отправится в расположение минского "Динамо".

О возвращении игрока сборной Кыргызстана в чемпионат Беларуси сообщает телеграм-канал "На Мяжы".

С 1 января футболист находится в статусе свободного агента после ухода из московского "Торпедо". В сезоне-2025/26 Алыкулов провёл за российский клуб девять матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Алыкулов выступал за "Кайрат" с 2020 по 2023 год. За это время он провёл 99 матчей, забил 13 голов и отдал девять результативных передач. В составе алматинской команды полузащитник становился чемпионом Казахстана и обладателем Кубка страны, а также выходил в групповой этап Лиги конференций УЕФА.

