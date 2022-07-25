Экс-игрок "Астаны" определился с новым клубом

Сербский защитник Урош Радакович, выступавший ранее за "Астану", подписал контракт с "Анкарагюджю", сообщает официальный сайт турецкого клуба.

28-летний футболист, способный сыграть на позиции центрального защитника или опорного полузащитника, рассчитан до июня 2023 года.

За "Астану" легионер выступал во второй половине 2020 года, а также поиграл за клубы России, Чехии и Польши.

В прошлом сезоне Радакович провел 18 матчей за тульский "Арсенал" в РПЛ, в которых сделал результативную передачу.

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