Экс-бомбардир "Кайрата" перебрался в новый клуб

Экс-форвард "Кайрата" Адеринсола Эсеола перешел в болгарский чемпионат, сообщает клубная пресс-служба.
188-сантиметровый нападающий подписал контракт с командой "Хебър", которая выступает в высшей лиге своей страны.
"Хебър" подписал контракт с новым центральным нападающим", - говорится в сообщении.
Добавим, что ранее была информация об интересе к Эсеоле со стороны казахстанского клуба, а, помимо "Кайрата", он выступал в Казахстане за "Акжайык".
Хебър подписа с нов централен нападател https://t.co/OCX0VJNLpC— hebarfc.com – сайт за ФК Хебър (@hebarfc1918) July 25, 2022
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