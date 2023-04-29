Эффект Роналду: руководитель "Аль-Насра" подал в отставку

Криштиану Роналду не сумел спасти "Аль-Наср" от вылета из Кубка Саудовской Аравии, в связи с этим в клубе намечается смена руководства.

По информации Saudi Gazette, председатель совета директоров Мусалли Аль-Муаммар направил письмо о своей отставке в Министерство спорта. Такой запрос связывается с давлением со стороны фанатов команды, потерпевшей два поражения подряд, в том числе в национальном кубке.

Ожидается, что отставка будет принята в течение ближайших двух дней, а нынешний совет директоров будет распущен. Управлять делами "Аль-Насра" будет, вероятно, генеральный секретарь. Аль-Муаммар возглавлял клуб с 1 апреля 2021 года. Ранее он был главой лиги Саудовской Аравии.

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