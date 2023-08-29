Эден Азар решил завершить карьеру игрока

Известный бельгийский нападающий Эден Азар решил завершить игровую карьеру, сообщает Get French Football News.

По данным сайта, у 32-летнего футболиста были предложения от различных клубов, но он решил больше не подписывать контрактов.

Напомним, что с 2019 года Азар выступал за "Реал". В прошлом сезоне он сыграл всего десять матчей. Также в его карьере были "Челси" и "Лилль". Футболист является двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании и победителем Лиги чемпионов.

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