Эден Азар решил завершить карьеру игрока

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По данным сайта, у 32-летнего футболиста были предложения от различных клубов, но он решил больше не подписывать контрактов.
Напомним, что с 2019 года Азар выступал за "Реал". В прошлом сезоне он сыграл всего десять матчей. Также в его карьере были "Челси" и "Лилль". Футболист является двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании и победителем Лиги чемпионов.
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