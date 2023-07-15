Друг Зайнутдинова из сборной Узбекистана интересен испанскому клубу

Форвард сборной Узбекистана Элдор Шомуродов заинтересовал итальянский "Лечче" и испанскую "Жирону".

Шомуродов имеет длительный контракт с "Ромой", которая два года назад выкупила его из "Дженоа" почти за 18 миллионов евро. В Риме Элдор не смог стать игроком основного состава. Вторую половину прошлого сезона он провел в "Специи", которая вылетела в серию Б.

По информации "Спорт-Экспресс" римский клуб ищет новый вариант для аренды нападающего и теперь на игрока претендуют "Лечче" и "Жирона". Кроме того, интерес к Шомуродову проявляют турецкие клубы и "Торино".

"Рома" готова отдать приоритет команде, которая готова взять Шомуродова с обязательным правом выкупа, однако это условие пока сильно отпугивает претендентов из числа небогатых клубов, ведь зарплата игрока составляет 1,5 миллиона евро.

Напомним, что Шомуродов является близким другом Бахтиером Зайнутдинова с которым они вместе выступали за "Ростов".

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