Доминирование "Реала". Стал известен топ-10 самых дорогих полузащитников в мире

Портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогостоящих полузащитников в мире по итогам промежуточных обновлений.
Лидером списка стал новичок "Реала" Джуд Беллингем, оцененный в 150 миллионов евро. Примечательно, что помимо англичанина в рейтинге оказалось еще три представителя "Реала" - это французы Орельен Тчуамени и Эдуардо Камавинга, а также уругваец Федерико Вальверде.
Топ-10 самых дорогих полузащитников:
1) Джуд Беллингем ("Реал» Мадрид", € 150 млн);
2) Джамал Мусиала ("Бавария", € 110 млн);
3) Педри ("Барселона", € 100 млн);
4) Деклан Райс ("Арсенал» Лондон", € 100 млн);
5) Федерико Вальверде ("Реал» Мадрид", € 100 млн);
6) Родриго Эрнандес ("Манчестер Сити", € 100 млн);
7) Гави ("Барселона", € 90 млн);
8) Эдуарду Камавинга ("Реал» Мадрид", € 90 млн);
9) Мойсес Кайседо ("Челси", € 90 млн);
10) Орельен Тчуамени ("Реал» Мадрид", € 90 млн).
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