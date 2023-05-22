Джорджина потроллила Роналду - надела на сына форму "Барселоны"

Девушка нападающего саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду - Джорджина Родригес выложила в социальной сети видео с участием детей футболиста.

В центре кадра - сын португальца Матео, одетый в форму "Барселоны". Джорджина отметила Криштиану на публикации, вероятно, чтобы его потроллить.





Напомним, что Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год, главного соперника "Барселоны". Португалец является лучшим бомбардиром в истории мадридского клуба.

В настоящее время 38-летний нападающий играет за "Аль-Наср", куда он перешел после скандального ухода из "Манчестер Юнайтед". Удивительно, но прошлым летом ходили слухи о потенциальном трансфере португальца в "Барселону".

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"