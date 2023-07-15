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Реклама Новости спорта Футбол Мировой футбол Сегодня 15:15 Комментарии Джеррард вошел в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров мира ©ettifaq.com Стивен Джеррард стал одним из самых высокооплачиваемых футбольных тренеров в мире после переезда в Саудовскую Аравию. 43-летний английский специалист стал главным тренером "Аль-Иттифак" в начале июля. Как сообщает The Sun, зарплата Джеррарда составляет 15,2 млн фунтов в год. Только Диего Симеоне ("Атлетико", 30 млн), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити", 20 млн) и Юрген Клопп ("Ливерпуль", 16 млн) зарабатывают больше. Напомним, до назначения в "Аль-Иттифак" Джеррард работал в "Рейнджерс" и "Астон Вилле". Поделиться в соц. сетях:













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