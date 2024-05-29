Джентельменский поступок Роналду восхитил пользователей интернета

Португальский форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду стал героем видеофрагмента, который вызвал позитивные эмоции у любителей футбола, передает Vesti.kz.

Это произошло перед матчем заключительного, 34-го тура саудовской Про-Лиги, в котором "Аль-Наср" обыграл "Аль-Иттихад" со счетом 4:2.

В ролике, Роналду увидел, что ветер повалил пресс-стену и помог сотрудникам стадиона ее поднять. Эта реакция вызвала приятный отклик у подписчиков и фанатов.

Отметим, что Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года.