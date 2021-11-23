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Диего Марадону похоронили без сердца. Названа причина

Диего Марадону похоронили без сердца. Названа причина
©Reuters
Новости спорта Футбол Мировой футбол

Врач и журналист Нельсон Кастро рассказал, что легендарный аргентинский футболист Диего Марадона похоронен без сердца.

"Была группа радикальных футбольных фанатов, представлявших клуб "Химнасия Ла-Плата", которая хотела извлечь сердце Марадоны. Это не увенчалось успехом. Когда стало известно об их планах, тогда его сердце было удалено. Также это было сделано для того, чтобы изучить его, потому что его сердце было очень важно для определения причины смерти. Сердце Марадоны весило полкило, это было очень большое сердце. Обычно сердце весит 300 граммов, хотя у него было сердце спортсмена, которое является большим. Однако оно было большим даже для спортсмена. Причиной была сердечная недостаточность", - приводит слова Кастро Marca.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Сообщалось, что он умер в результате острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.

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Метки:
Марадона Диего Аргентина Утраты

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