Дембеле переходит из "Барселоны" в ПСЖ

Французский вингер "Барселоны" Усман Дембеле подписал контракт с ПСЖ.
26-летний футболист переходит в ПСЖ за 50 миллионов евро. Половина этой суммы должна достаться игроку и его агенту. Срок соглашения – до конца июня 2028 года.
В составе "Барселоны" Дембеле трижды выигрывал чемпионат Испании, по два раза — Кубок и Суперкубок страны.
Француз в прошлом сезоне провел 35 матчей за "Барселону" в официальных турнирах. На счету француза восемь голов и девять передач.
Помимо "Барселоны", ранее Дембеле защищал цвета "Ренна" и дортмундской "Боруссии".
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