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Дани Алвес нашел объяснение поступку женщины, обвинившей его в изнасиловании

Дани Алвес нашел объяснение поступку женщины, обвинившей его в изнасиловании
©football-espana.net

Дани Алвес повторил одну из своих версий на последнем заседании суда по делу об изнасиловании. С начала января бывший защитник "Барселоны" и сборной Бразилии находится под стражей по обвинению в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе, за что ему грозит до 12 лет тюрьмы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На последнем заседании футболист повторил одну из версий, которую он высказывал ранее. Он утверждает, что секс с девушкой произошел с ее взаимного согласия, а вся путаница в его показаниях связана с желанием скрыть измену от жены.

По словам Алвеса, он танцевал с девушкой в клубе, и между ними с самого начала было "сексуальное напряжение", что привело их к решению заняться сексом в туалете.

Защита игрока утверждает перед судьей, что Алвес всегда проявляет уважение в своих отношениях с женщинами и никогда не идет на интимные отношения, если не видит явных сигналов со стороны девушки.

Дани подчеркнул, что не понимает, почему его обвинили в изнасиловании, и допускает, что девушка могла обидеться на него за то, что он не был достаточно внимателен и нежен во время интимных отношений. Также он утверждает, что попросил ее выйти из туалета, когда секс закончился.

Ранее Алвес трижды давал разные показания по данному делу. Сначала он заявил, что не знает девушку, обвинившую его в изнасиловании, затем заявил, что видел ее, но ничего не произошло. В конце концов он сказал, что она на него напала, когда он собирался справить нужду, и удовлетворила его орально.

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Метки:
Изнасилование Бразилия

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