Чемпион Италии стал тренером одного из самых титулованных клубов мира

Бывший нападающий сборной Уругвая Альваро Рекоба стал главным тренером "Насьоналя" из Монтевидео.

Для него это будет первый опыт работы в качестве главного тренера.

"Насьональ" - один из самых титулованных клубов мира, 49 раз выигрывал чемпионат Уругвая , а также брал Кубок Либертадорес.

47-летний Рекоба в свое время играл за "Насьональ", а также защищал цвета "Данубио", "Паниониоса", "Торино", "Венеции", "Интера".

В составе "Интера" дважды выигрывал Серию А (2005/06, 2006/07), становился обладателем Кубка Италии (2004/05, 2005/06), Суперкубка Италии (2005, 2006) и Кубка УЕФА (1997/98).

В сборную Уругвая привлекался в период 1995-2007 годов.

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