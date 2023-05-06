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"Челси" заинтересован в покупке Неймара

"Челси" заинтересован в покупке Неймара
©psg.fr

Звездный нападающий ПСЖ Неймар в летнее трансферное окно может перейти в "Челси". Владелец "синих" Тодд Боули общался с президентом французского клуба Нассером Аль-Хелаифи о возможности перехода бразильского форварда в лондонский клуб, сообщает журналист ESPN Жюльен Лоран в интервью для Sky Sports.

"Я не знаю, возможен ли переход Неймара в "Челси", так как он продолжает восстанавливаться после травмы. Еще одной проблемой может стать контракт футболиста, который рассчитан на четыре года.

Однако на данный момент мы осведомлены, что позволить себе Неймара может только клуб Премьер-лиги.

Мы также знаем, что Тодд Боули несколько раз разговаривал с президентом ПСЖ о трансфере бразильца в "Челси".

Боссы ПСЖ всячески старались избавиться от Неймара прошлым летом. В предстоящее трансферное окно руководители парижского клуба предпримут новые попытки продажи игрока", – цитирует Лорана Sky Sports.

В нынешнем сезоне на счету бразильца 28 матчей в составе ПСЖ во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 17 результативными передачами.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 34 26 4 4 89-31 82
2 Арсенал 34 24 6 4 81-39 78
3 Ньюкасл Юнайтед 33 18 11 4 61-27 65
4 Манчестер Юнайтед 33 19 6 8 49-40 63
5 Ливерпуль 34 17 8 9 66-42 59
6 Тоттенхэм Хотспур 35 17 6 12 64-57 57
7 Брайтон энд Хов Альбион 32 16 7 9 62-40 55
8 Астон Вилла 35 16 6 13 46-43 54
9 Брентфорд 34 12 14 8 52-44 50
10 Фулхэм 34 13 6 15 45-46 45
11 Челси 34 11 9 14 34-39 42
12 Кристал Пэлас 35 10 10 15 35-46 40
13 Вулверхэмптон Уондерерс 35 11 7 17 30-50 40
14 Борнмут 35 11 6 18 37-67 39
15 Вест Хэм Юнайтед 34 9 7 18 37-50 34
16 Лестер Сити 34 8 6 20 46-59 30
17 Лидс Юнайтед 35 7 9 19 44-69 30
18 Ноттингем Форест 34 7 9 18 30-62 30
19 Эвертон 34 6 11 17 27-52 29
20 Саутгемптон 34 6 6 22 28-60 24

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Метки:
Челси Неймар АПЛ ПСЖ

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