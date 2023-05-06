Бывший нападающий сборной Бразилии Халк купил личный самолет

Экс-футболист сборной Бразилии Халк купил самолет за 7,2 миллиона евро.

По данным CNN Brasil, спортсмен приобрел модель Hawker 400XP PS-HLK, она может преодолеть расстояние до 2500 км и вмещает шесть пассажиров. Самолет нужен Халку, чтобы чаще видеться с семьей. На некоторые детали облицовки самолета нанесены инициалы Халка.

Напомним, Халк на данный момент выступает за "Атлетико Минейро" . В текущем сезоне 36-летний футболист принял участие в 21 матче во всех турнирах, забил в них 16 голов и отдал две результативные передачи.

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