Бывший футболист "Реала" спас жизнь сопернику

Колумбийский полузащитник "Аль-Райяна" Хамес Родригес спас жизнь малийскому защитнику "Аль-Вакру" Усману Кулибали во время матча 13-го тура чемпионата Катара, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на другие источники.

В первом тайме Кулибали упал в обморок. Бывший полузащитник "Эвертона" и "Реала" бросился на помощь Кулибали, прежде чем медики успели прибыть на место происшествия. Родригес поправил голову 32-летнего футболиста, чтобы он мог дышать, прежде чем прибудет медицинская бригада для продолжения лечения. Малиец был доставлен в больницу, и сейчас его состояние оценивается как стабильное.

После матча лига подтвердила, то Кулибали перенес сердечный приступ.

Родригес выступает за "Аль-Райян" с сентября 2021 года. В текущем чемпионате Катара он принял участие в семи играх, в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.