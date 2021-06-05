Бывшего начальника полиции приговорили к 2170 годам за заговор против футбольного клуба

Турецкий суд вынес приговоры по делу о сговоре против руководителей стамбульского футбольного клуба "Фенербахче", сообщает "Чемпионат" со ссылкой на ESPN.

В 2011 году бывший президент "Фенербахче" Азиз Йылдырым был приговорен к шести годам тюремного заключения по обвинению в договорных матчах и создании незаконной организации. Он провел год в заключении. На суде он опроверг обвинения и сказал, что дело было сфабриковано, чтобы подорвать стамбульский клуб, который 19 раз выигрывал внутренний чемпионат Турции.

В 2016 году обвинительный акт Стамбула утверждал, что договорные матчи 2011 года были заговором сторонников общественного деятеля Фетхуллаха Гюлена, которые проникли в турецкую судебную систему и полицию, чтобы подставить клуб и свергнуть их руководителей.

5 июня суд приговорил Хидайета Караджу, который был главой медиагруппы Samanyolu, позже закрытой правительством, к 1406 годам тюремного заключения. Караджу обвинили в подстрекательстве к прослушиванию телефонных разговоров и подделке документов.

Бывший начальник полиции Назми Ардич был приговорен к 2170 годам заключения по обвинению в подделке документов и заговоре против клуба. Также сообщается, что суд приговорил к лишению свободы еще как минимум 25 обвиняемых.

В сезоне-2010/11 "Фенербахче" стал чемпионом Турции, опередив "Трабзонспор" в борьбе за первую строчку турнирной таблицы лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Позднее Йылдырым и другие руководители клуба попали под подозрение в организации договорных матчей. Клуб должен был отправиться в третий дивизион чемпионата страны.

Кроме того, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил "Фенербахче" от еврокубков на два года. Стамбульский клуб был реабилитирован в 2015 году, после того как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил специальные суды, в которых рассматривалось это дело, и всех обвиняемых оправдали.

"Фенербахче" - 19-кратный чемпион Турции. Клуб 6 раз становился обладателем национального кубка.

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