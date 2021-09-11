Я бы не возражал, если бы нас покинули "Реал", "Барселона" и "Ювентус" - президент УЕФА

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин заявил, что не будет возражать, если "Реал", "Барселона" и "Ювентус" уйдут из УЕФА.

"Я бы не возражал, если бы они ушли, очень забавно, что они хотят организовать новое соревнование и одновременно хотят сыграть в этом сезоне в Лиге чемпионов. Все эти три клуба имеют некомпетентных менеджеров. Эти ребята пытались убить футбол.

Президент "Реала" Флорентино Перес жалуется и говорит, что клуб может выжить только в Суперлиге, а затем пытается подписать Килиана Мбаппе за 180 миллионов евро", - приводит слова Чеферина "Матч ТВ" со ссылкой на Der Spiegel.

Напомним, "Реал", "Барселона" и "Ювентус" остаются сторонниками введения европейской Суперлиги. Клубы отказываются покинуть данный проект.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!