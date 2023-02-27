Бразильская супермодель получила работу в ФИФА

Адриана Лима, бразильская супермодель, актриса и бизнес-леди, была назначена глобальным послом болельщиков ФИФА, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В своей новой роли она будет заниматься разработкой, продвижением и участием в глобальных инициативах, связанных с болельщиками со всего мира. Дополнительная информация о ее обязанностях будет предоставлена позже.

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал назначение бразильской модели на должность посла болельщиков.

"Когда вы встречаетесь с Адрианой, вы сразу же чувствуете ее теплоту, доброту и то, насколько она открыта и увлечена футболом. Она живет и дышит нашей игрой. Именно поэтому она может стать отличным связующим звеном между ФИФА и болельщиками по всему миру", - цитирует Инфантино пресс-служба ФИФА.

Отметим, что на бразильскую модель в Instagram подписаны 15,4 миллиона пользователей. Она нередко радует поклонников горячими публикациями.

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