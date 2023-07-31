© Бензема забил победный гол за "Аль-Иттихад"

Саудовский "Аль-Иттихад" одержал победу над "Сфаксьеном" из Туниса в матче второго тура группового этапа Кубка арабских чемпионов.

Встреча закончилась победой "Аль-Иттихада" со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Карим Бензема, открывший счет на 63-й минуте встречи.

Для француза это второй гол за саудовский клуб. В матче первого тура с "Эсперансом" (Тунис) Бензема отметился голом и результативной передачей, а его команда одержала победу со счетом 2:1.

Напомним, Бензема перешел в "Аль-Иттихад" этим летом. Ранее нападающий выступал за мадридский "Реал", в составе которого пять раз становился победителем Лиги чемпионов.

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