Бензема признали виновным в деле о шантаже Вальбуэна. Суд вынес приговор

Нападающий сборной Франции и мадридского "Реала" Карим Бензема наказан одним годом лишения свободы условно, передают РИА Новости.

Разбирательство по делу Бензема, которого осудили за предполагаемое соучастие в попытке шантажа бывшего партнера по национальной команде Матье Вальбуэна, проходит во Франции.

Бензема также оштрафован на 75 тысяч евро.

Ранее прокуратура сообщила, что требует 10-месячного условного срока для Бензема. По данному делу проходят еще четыре человека.

Напомним, скандал разгорелся еще в 2015 году. Бензема было предъявлено обвинение в соучастии при попытке шантажа Вальбуэна видеозаписью интимного характера. Тогда форвард был отстранен от игр за сборную Франции, из-за чего пропустил домашний чемпионат Европы-2016. Суд же по данному делу начался 20 октября.

В мае 2021 года Бензема впервые после скандала был вызван в сборную Франции и принял участие в Евро-2020.