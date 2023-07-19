Бекхэм заявил, что может расплакаться во время дебюта Месси в США

Совладелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм ожидает, что дебют Лионеля Месси за команду подарит много эмоций и болельщикам, и ему самому. Он отметил, что может заплакать, когда аргентинец появится на поле.

Напомним, Месси перешел в "Интер Майами" на правах свободного агента. Он будет выступать за команду из США под 10-м номером. Ранее он провел два сезона в ПСЖ.

Долгожданный дебют футболиста состоится в пятницу, 21 июля, в матче Кубка лиги против мексиканского "Крус Асул".

"Мы не знаем, начнет ли Лео игру со старта или же выйдет на замену. Мы должны защитить его и убедиться, что он готов, потому что у него был отпуск. Он уже неделю в Майами, очень усердно тренируется и отлично выглядит. Думаю, что Лео и главный тренер Тата Мартино вместе решат, когда он будет играть и когда выйдет на поле в пятницу. Но атмосфера здесь будет невероятной, и, надеюсь, мы победим.

Я могу заплакать, когда увижу, как он выходит на поле. Чем старше становлюсь, тем я более эмоционален", - цитирует Бекхэма ESPN.

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