"Бавария" откажется от покупки форварда "Наполи". Известна причина

"Бавария" остыла относительно трансфера форварда "Наполи" Виктора Осимхена. И все из-за ценника на нигерийского футболиста, сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, на данном этапе этот трансфер не по карману мюнхенскому клубу. "Бавария" не будет платить более 100 миллионов евро за нового нападающего, тогда как итальянцы по-прежнему требует за него до 150 миллионов евро. Поэтому между сторонами нет никаких конкретных переговоров по поводу его переезда в Бундеслигу.

В то же время отмечается, что интерес к игроку проявляют "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Юнайтед".

24-летний Осимхен провел 26 матчей в нынешнем чемпионате Италии, забил 21 гол и отдал четыре результативные передачи.

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