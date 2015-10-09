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В "Барселоне" рассматривают трансфер игрока сборной Аргентины

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В "Барселоне" рассматривают трансфер игрока сборной Аргентины ©instagram.com/afaseleccion

Скауты "Барселоны" посетили товарищеский матч между сборными Аргентины и Уругвая, чтобы оценить игру двух потенциальных новичков каталонского клуба. 

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Скауты "Барселоны" посетили товарищеский матч между сборными Аргентины и Уругвая, чтобы оценить игру двух потенциальных новичков каталонского клуба. 

По информации Sport, особое внимание представителей "сине-гранатовых" было приковано к центральным защитникам Лисандро Мартинесу из "Манчестер Юнайтед" и Хуану Родригесу, выступающему за итальянский "Кальяри". Аргентина проиграла в этой встрече Уругваю со счетом 1:2. 

Аргентинскому защитнику 28 лет, а его рыночная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 45 миллионов евро. Уругвайский футболист значительно моложе — ему 21 год, а его трансферная стоимость оценивается в 14 миллионов евро.

Интерес к обоим игрокам связан с поиском усиления оборонительной линии. При этом финансовые возможности "Барселоны" остаются ограниченными: ранее сообщалось, что каталонцы не располагают достаточным бюджетом для крупных приобретений в зимнее трансферное окно.

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