"Барселона" выплатит Месси многомиллионный долг по зарплате

"Барселоне" предстоит погасить перед своим бывшим капитаном Лионелем Месси многомиллионную задолженность, передает "Чемпионат".

Каталонцы все еще не выплатили аргентинскому нападающему 52 миллиона евро. Речь идет о долге по зарплате.

Ранее аргентинец согласился на рассрочку платежа.

"Барселона" рассчитывает полностью погасить задолженность в течение нынешнего и следующего годов.

Напомним, ранее стало известно, что Месси продолжит карьеру в ПСЖ. Он выступал за основной состав "Барселоны" с 2005 года, а контракт с каталонским клубом истек в конце июня.

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