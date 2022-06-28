"Барселона" собирает деньги на трансфер Левандовски и попросила его подождать

"Барселона" связалась с форвардом "Баварии" Робертом Левандовски с просьбой подождать несколько недель, передает A Bola.

Клубу требуется время, чтобы найти деньги на покупку футболиста. Аналогичные просьбы у клуба к полузащитнику "Манчестер Сити" Бернарду Силве и защитнику "Севильи" Жюлю Кунде. При этом в случае с Левандовски клуб настроен очень позитивно.

Ранее сообщалось, что Левандовски уже согласовал с "Барселоной" трехлетний контракт, но из-за финансовых проблем у каталонцев может в итоге оказаться в парижском ПСЖ.

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