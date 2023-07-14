"Барселона" нацелилась на защитника "Манчестер Сити"

"Барселона" рассматривает в качестве потенциально трансфера 29-летнего игрока "Манчестер Сити" Жоау Канселу, передает Mundo Deportivo.

Каталонский клуб нуждается в закрытии позиции правого крайнего защитника.

"Горожане" же, в свою очередь, хотят этим летом продать игрока, контракт с которым рассчитан до 2027 года. Правда, за него никто не готов платить большие суммы, поэтому наиболее вероятен вариант аренды.

Напомним, Канселу вторую часть прошедшего сезона провел в мюнхенской "Баварии", где в 21 матче забил гол и отдал шесть результативных передач. За один сезон он выиграл два чемпионских титула - в Англии и Германии.

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