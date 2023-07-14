"Барселона" и "Манчестер Юнайтед" оштрафованы за нарушение правил финансового фэйр-плей

Английский "Манчестер Юнайтед" подвергся санкциям со стороны органа финансового контроля клубов УЕФА (ICFC), передает "Чемпионат". Причиной стало нарушение финансового фэйр-плей в течение четырех лет - с 2009 по 2022 год.

"Красные дьяволы" оштрафованы на сумму в 300 тысяч евро. "МЮ" понес убытки в размере 47 миллионов евро в течение контрольного периода 2022 года в дополнение к 234 миллионам евро, потерянным во время пандемии COVID-19 в сезонах-2019/20 и 2020/21. Клуб не смог скорректировать убытки, чтобы избежать санкций.

Отмечается, что представитель английской Премьер-лиги не единственный европейский клуб, подвергшийся наказанию от УЕФА. Список довольно длинный ("Коньяспор", АПОЭЛ, "Рига", "Олимпия", "Слован", "Андерлехт", "Истанбул Башакшехир").

Но самый крупный штраф наложен на испанскую "Барселону". Каталонцы выплатят 500 тысяч евро за нарушение правил финансового фэйр-плей. В течение 2022 финансового года сине-гранатовые попытались перекрыть убытки за счет доходов, полученных в результате продажи нематериальных активов (трансферы игроков не считаются), что запрещено регламентом ICFC.

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