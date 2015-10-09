Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Мировой футбол
Сегодня 11:05
 

Азар назвал лучший клуб мира и разочаровал фанатов "Челси"

Бывший полузащитник сборной Бельгии Эден Азар назвал "Реал" лучшим клубом в своей карьере, несмотря на тот факт, что самый продуктивный период провел в Англии за "Челси"

Бельгиец заявил, что мечтал играть за "Реал" еще с детства и никогда бы не перешел в "Барселону". 

"Челси" — лучший клуб, за который я играл?  Нет, "Реал" лучший. Период в "Челси" был потрясающим, но "Реал" — клуб номер один.

Если бы "Барселона" сделала тебе предложение, согласился бы? Ни за что. Всегда мечтал играть за "Реал", еще с детства. Когда я только начал заниматься футболом, то все время говорил отцу: "Знаешь, папа, я хочу играть за "Реал". Конечно, "Барселона", их стиль игры, Месси, но… Вперед, "Мадрид", — цитирует Азара Marca.

Азар сыграл за "Реал" 76 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 12 голевых передач.

 

