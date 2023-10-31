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Австралия отказалась от подачи заявки на проведение ЧМ-2034 по футболу

Австралия отказалась от подачи заявки на проведение ЧМ-2034 по футболу
©oceaniafootball.com

Австралия не будет подавать заявку на проведение чемпионата мира 2034 года, сообщается на сайте Футбольной федерации Австралии (FFA).

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) пригласила Азиатскую конфедерацию футбола (AFC) и Конфедерацию футбола Океании (OFC) к конкурсу заявок на право проведения чемпионата мира 2034 года.

После этого Саудовская Аравия официально подала заявку на проведение ЧМ-2034. Хозяева мирового первенства будут утверждены на отдельном конгрессе ФИФА, заявки принимаются до 31 октября. Решение Саудовской Аравии поддержали в AFC.

"Мы изучили возможность подачи заявки на проведение чемпионата мира по футболу и, приняв во внимание все факторы, пришли к выводу не делать этого в отношении соревнований 2034 года", - говорится в заявлении FFA.

Вместо этого Австралия решила сосредоточиться на заявках на женский чемпионат Азии 2026 года и клубный чемпионат мира 2029 года.

Хозяева двух ближайших чемпионатов мира уже определены. В 2026 году турнир пройдет в США, Канаде и Мексике, а в 2030 году матчи турнира впервые примут шесть стран - Уругвай, Аргентина, Парагвай, Марокко, Испания и Португалия.

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Метки:
Австралия Футбол

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