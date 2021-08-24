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Австралия эвакуировала футболисток из Афганистана

Австралия эвакуировала футболисток из Афганистана
©dailyadvent.com
Новости спорта Футбол Мировой футбол

Австралия эвакуировала футболисток и спортсменок из Афганистана, передает РИА Новости.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) направила правительствам ряда стран письмо с просьбой об экстренной эвакуации футболисток из Афганистана, которые опасались за свою жизнь после смены власти в стране. В ФИФА называли ситуацию "нестабильной и крайне тревожной".

"Мы рады, что эта группа футболистов и спортсменов смогла покинуть Афганистан сегодня. Это был невероятно сложный процесс для всех, кто участвовал в организации эвакуации. Наши сердца обращены ко всем остальным, кто против своей воли остается в стране", - прокомментировал генеральный секретарь FIFPro Йонас Баер-Хоффманн.

"Мы благодарны правительству Австралии за эвакуацию большого числа футболисток и спортсменок из Афганистана. Эти молодые женщины, как спортсменки, так и активистки, оказались в опасности, и от имени своих коллег по всему миру мы благодарим международное сообщество за то, что они пришли им на помощь. Еще предстоит проделать большую работу, чтобы поддержать и устроить этих молодых женщин, и мы настоятельно призываем международное сообщество обеспечить им всю необходимую помощь. В Афганистане многие спортсмены все еще находятся в группе риска, и необходимо приложить все усилия, чтобы предложить им поддержку", - говорится в сообщении FIFPro.

Напомним, что ситуация в Афганистане обострилась в последние недели из-за наступления талибов. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

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Метки:
Афганистан Талибан
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